Ungeschlagener Spitzenreiter der Kreisliga : SC 09 Erkelenz will weiße Weste bis zum Winter behalten

Der SC 09 Erkelenz – hier mit Niklas Gimble (M.) und David Godlevski (r.) gegen Ratheim – trifft am Samstag im Nachholspiel auf Roland Millich. Foto: Nipko

Kreisliga Spitzenreiter SC 09 Erkelenz hat bislang noch kein Spiel in der Kreisliga A verloren, das soll auch nach dem Nachholspiel gegen den SV Roland Millich so bleiben. Das Topspiel steigt am Samstag um 14.30 Uhr beim SC.

Von Michael Moser

Das eigentlich freie Sportwochenende bot sich an, die coronabedingt ausgefallene Partie des SC 09 Erkelenz gegen den SV Roland Millich auf Samstag zu terminieren. Und so startet um 14.30 Uhr der zweite Anlauf für das Spitzenspiel, in dem Kreisliga-Tabellenführer Erkelenz, den aktuell auf Platz sechs befindlichen Gegner aus Millich empfängt.

Nicht zu vergessen darf man dabei, dass die Roländer zusätzlich noch eine Partie gegen den SV Niersquelle Kuckum nachholen müssen, und auch dort noch punkten könnten. Als Spitzenreiter, und nach wie vor einzigem Team der Liga ohne Niederlage, geht der SC 09 durchaus favorisiert in die Begegnung. So geht auch Trainer Christian Grün die Angelegenheit optimistisch an: „Ich sehe in Millich schon eine spielstarke Mannschaft, die außerdem mit individueller Klasse punktet. Mit Danny Richter und Patrick Schostock sind schon zwei sehr gefährliche Angreifer dabei, wenn sie spielen. Aber auch die anderen Positionen sind sehr gut besetzt. Dennoch ist es ein Heimspiel für uns, und mit einem Sieg können wir uns oben ein wenig absetzen, und ein Zeichen setzen. Es freut mich auch ganz besonders, dass meine Mannschaft auch Spiele gewinnt, ohne zu glänzen, wie zuletzt das 1:0 beim SV Scherpenseel-Grotenrath, wo wir auf einem sehr schlechten Platz dennoch die drei Punkte mitgenommen haben.“

Außerdem würde es in Erkelenz alle Beteiligten natürlich freuen, wie der Coach anmerkt, wenn die Serie ohne Niederlage bis zum Winter anhalten würde. Hierzu nochmal Christian Grün: „Unter dem Strich haben wir alles selber in der Hand. Wir wollen das Spiel gewinnen, und danach bestenfalls ungeschlagen in die Winterpause gehen.“ Auf zwei Akteure muss Grün dabei allerdings verzichten, die sich noch in Corona-Quarantäne befinden. Ansonsten hat Erkelenz alle Leute an Bord.

Voller Vorfreude sieht auch Nils Brandt, Coach des SV Roland Millich, die Partie bei den Erka-Städtern: „Ich hatte es ja schon mal gesagt, dass Erkelenz für mich der Favorit sein wird. Aber ich habe auch gesagt, dass wir uns natürlich Chancen ausrechnen, und mit einem gut besetzten Kader dort anreisen werden.“ Ob die Schwarz-Gelben allerdings in Bestbesetzung auflaufen können, bleibt abzuwarten. Hinter zwei Spielern stand beim Training noch ein kleines Fragezeichen, wobei Brandt kurz vor dem Spiel keine Namen nennen mag.