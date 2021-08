Kreisliga-Held Marcel Merten : Nachspielzeit-Drama beim SC 09 Erkelenz

In der Nachspielzeit erzielt Marcel Merten zwei sehenswerte Kopfballtore und rettet damit dem SC 09 Erkelenz noch einen Punkt. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Trotz Überlegenheit und Überzahl lag der SC 09 Erkelenz lange gegen den SC Selfkant mit 0:2 in Rückstand – dann avancierte Kapitän Marcel Merten zum Helden.

Von Michael Moser

Mit der Empfehlung von zwei Siegen aus zwei Partien reiste der SC Selfkant zum Meisterschaftsspiel beim SC 09 Erkelenz an. Nach der Partie auf dem Josef-Geiser-Spielfeld können die Mannen aus dem Westen des Kreises immerhin noch von sich behaupten, ungeschlagen zu sein, denn nach 90 Minuten trennten sich die Kontrahenten 2:2. Es war allerdings ein seltsames Unentschieden, denn über 75 Minuten spielte nur der SC 09 Erkelenz. Der verpasste es aber – wie schon beim 1:1 gegen Germania Kückhoven – die nötigen Tore zu erzielen, wie auch Trainer Christian Grün nach der Partie meinte: „Leider hat sich die Tatsache, dass wir aus unseren Möglichkeiten zu wenig machen, erneut bestätigt. Auf der anderen Seite, muss man ja noch zufrieden sein, wenn man sieht zu welchem Zeitpunkt wir unsere Treffer gemacht haben.“

Ein ähnliches Fazit zog Michael Schmitz, Sportlicher Leiter des SC Selfkant: „Abgesehen von der Anfangsphase, hatten die Erkelenzer hier das Heft in der Hand. Besonders wenn von außen die starken Flanken vor unser Tor kamen, brannte es hier und da. Zum Glück hat unser Torwart Pascal Wijnands heute einen Sahnetag erwischt.“ Einen Sahnestart erwischten derweil die Gäste. Nach einem schönen Zuspiel in die Tiefe, ließ sich Michael Rekas die Chance nicht nehmen, und traf aus rund sieben Metern zum 1:0 für Selfkant (12.). Im Anschluss erhöhten die Erka-Städter den Druck, doch entweder hatte Wijnands seine Finger im Spiel oder es wurden Möglichkeiten leichtfertig vertan. So retteten sich die Gäste mit der knappen Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild, denn es spielte nur der SC 09. Und der war nach 65. Minuten sogar in Überzahl, nachdem Selfkant-Kapitän Barry Schroeder die Rote Karte sah. Schroeder: „Es war ein Foul, aber ich haben den Gegenspieler nicht geschlagen, wie der Schiedsrichter meinte.“ Trotz Platzverweis vollendete der eingewechselte Giuliano Franken einen Konter aus spitzem Winkel zum 2:0 für Selfkant (77.). Zu diesem Zeitpunkt rechnete SC09-Coach Christian Grün nicht mehr mit einer Wende: „Als das 2:0 für Selfkant fiel, hatte ich das Spiel eigentlich schon abgehakt.“ Doch seine Mannschaft kämpfte und rannte bis zum Ende. Es lief bereits die 90. Minute, als Marcel Merten nach einem Eckball von Jannik Huff auf 1:2 verkürzte. Die Nachspielzeit war bereits in vollem Gange, da markierte wiederum Merten, und wiederum per Kopfball, doch noch den kaum für möglich gehaltenen Ausgleich. Die Vorarbeit hatte Sinan Kapar geleistet.