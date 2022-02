Souveräner Heimsieg gegen Hilfarth : SC 09 kehrt erfolgreich aus dreimonatiger Pause zurück

SC Erkelenz feierte am Mittwochabend einen souveränen Heimerfolg gegen Germania Hilfarth. Foto: Fupa/Andre Peters

Fussball-Kreisliga Zuletzt absolvierte der SC Erkelenz ein Ligaspiel Ende November. Gegen Germania Hilfarth meldete sich das Team Christian Grün nun mit einem klaren Sieg zurück. Vor allem Hilfarths Torhüter André Bellanger verhinderte ein Debakel.

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Der 5:0-Erfolg über die SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath am 28. November vergangenen Jahres war das letzte Pflichtspiel des SC 09 Erkelenz. Doch die lange Pause hat sich nicht negativ ausgewirkt, wie das 3:0 gegen Germania Hilfarth jetzt bewies. Die Erkelenzer zeigten am Mittwochabend ein überzeugendes Spiel, das auch hätte höher enden können. Allerdings hatten die Gäste an diesem Abend einen überragende André Bellanger im Tor, der sein Team durch einige Glanztaten zumindest halbwegs im Spiel hielt.

Nach anfänglichem Abtasten übernahm der SC immer mehr die Spielkontrolle. Die optische Überlegenheit wurde folgerichtig belohnt, als Sinan Kapar mit seinem 13. Saisontreffer das 1:0 für Erkelenz markierte (30.). Das Bild änderte sich auch im Anschluss nicht, denn die Hausherren hatten trotz einiger Ausfälle die Angelegenheit klar im Griff, während Hilfarth sich kaum eine echte Möglichkeit erspielen konnte. Die Weichen auf Sieg stellte fünf Minuten nach Wiederanpfiff Pascal Thora, der das 2:0 machte. Dennoch hatten die Erkelenzer noch das Hinspiel im Kopf, wie auch Trainer Christian Grün einräumte: „Germania Hilfarth darf man nie unterschätzen, die haben einige sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Das Hinspiel hatten wir offensichtlich auch im Griff, und am Ende hieß es 1:1.“

Doch dieses Mal hatten seine Jungs das Geschehen unter Kontrolle. Das einzige Manko war ein altbekanntes: „Die Mannschaft hat insgesamt eine überzeugende Leistung gezeigt und war körperlich topfit. Allerdings hätten wir einige Konter besser zu Ende spielen müssen“, sagte Guido Dürbaum, Sportlicher Leiter beim SC 09. Das Spiel blieb auch in der Folge einseitig, aber es dauerte bis zur 84. Spielminute, ehe das 3:0 fiel. Simon Zitz war es, der nach schöner Vorarbeit des eingewechselten David Godlevski das 3:0 erzielte. Dabei blieb es auch.

Der SC 09 Erkelenz ist damit bestens aus den Startlöchern gekommen, was Trainer Christian Grün freute: „Nach den Erfahrungen aus dem Hinspiel bin ich froh, dass wir heute so überlegen aufgetreten sind. Wir haben kaum etwas zugelassen und waren auch körperlich voll auf der Höhe.“ Insgesamt sieht Grün sein Team auf einem guten Weg in Sachen Aufstiegskampf: „Die anderen Favoriten haben an den ersten beiden Rückrundenspieltagen jeweils Federn gelassen. Wir haben es selber in der Hand ganz oben mitzumischen – wenn wir so auftreten wie heute.“

Doch auch Grün merkte an, dass manche Situationen nicht clever genug ausgespielt wurden: „Der einzige Vorwurf, den ich den Jungs mache, ist, dass wir in einigen Szenen noch zu hektisch agiert haben. Doch am Ende bin ich zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.“