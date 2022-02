Ay-Yildizspor holt nach Aufholjagd noch einen Punkt : Rasanter Rückrundenauftakt beim 3:3 in Ratheim

Fussball-Kreisliga Nach einem 0:3-Rückstand holt Ay-Yildizspor Hückelhoven gegen den VfJ Ratheim noch einen Punkt. Die spektakuläre Aufholjagd am ersten Spieltag der Rückrunde gelang den Hückelhovenern innerhalb von nur 20 Minuten.

Was für ein Auftakt in die Rückrunde der Kreisliga A am Ratheimer Ohof. Der heimische VfJ trennte sich von Ay-Yildizspor Hückelhoven in einer abwechslungsreichen Partie mit 3:3. Und das, obwohl es nach einer knappen Stunde noch 3:0 für Ratheim geheißen hatte. Unter dem Strich bringt die Punkteteilung kein Team einen großen Schritt weiter. Allerdings sah Ratheims Trainer Sven Ingendorn die Sache etwas anders: „Für mich ist das heute ein Punktgewinn gegen ein Spitzenteam. Klar ist es ärgerlich, wenn man 3:0 führt, und dann noch drei Tore schlucken muss. Ich bleibe dabei, meine Jungs haben bis zur 70. Minute ein Bombenspiel gemacht, und der Gegner hat eben Klasse.“