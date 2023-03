Sturmstar erzielt Saisontreffer fünf und sechs „Maschine“ Sahin Dagistan trifft wieder für Ay-Yildizspor

Die Vorentscheidung fiel dann in der 67. Spielminute: Zunächst scheiterte Sahin Dagistan, der an diesem Tag stark aufspielte, mit einem Kopfball an Kückhovens Torwart Mike Kyek, der den Ball aber fallen ließ. Diese gegebene Chance ließ sich „Daggi“ nicht nehmen und schob zum 2:0 für seine Farben ein. Damit war die Messe auf dem Ascheplatz natürlich gelesen, und Sahin Dagistan krönte anschließend seine gute Leistung mit dem Treffer zum 3:0 in der 86. Minute. Ay-Yildizspor-Vorsitzender Sinan Igdemir hatte im Anschluss an die Partie einen verdienten Sieger gesehen: „Insgesamt war unser Sieg verdient, wie ich meine. Es war ein faires Spiel, und wir haben heute wieder die Maschine Sahin Sagistan erlebt.“ Letzteres sagte Igdemir nicht ohne ein süffisantes Lächeln.