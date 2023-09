Tolle Tore aus der Distanz beim 3:1 SV Kuckum besiegt Waldenrath/Straeten dank Fernschuss-Festival

Recht zufrieden zeigte sich der Kuckumer Coach nach dem Spiel: „Ich finde, wir haben heute verdient gewonnen. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir in einer sehr fairen Begegnung gut gespielt.“ Die Nierskicker setzen sich damit vorerst im oberen Drittel der Tabelle fest. Den guten Platz will man am kommenden Sonntag logischerweise verteidigen, wenn es zum schweren Auswärtsspiel zu Union Schafhausen II geht. Waldenrath/Straeten hingegen spielt am nächsten Spieltag gegen den bislang starken Aufsteiger Dynamo Erkelenz. Diese Begegnung wird bereits am kommenden Freitag um 20 Uhr angepfiffen.