Trainer hadern beim 1:1 mit ihren Teams : Kein Sieger im Verfolgerduell zwischen Kuckum und Millich

Kuckum-Kapitän Luca Faenger (l.) kommt zwar noch an Nico Nießen vom SV Roland Millich vorbei, trifft aber das Tor nicht. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga SV Niersquelle Kuckum und SV Roland Millich können im direkten Aufeinandertreffen keinen Druck auf die Spitzenteams der Kreisliga A ausüben – die Verfolger trennen sich 1:1-Unentschieden. Nach der Partie hadern beide Trainer mit der Leistung ihrer Teams.

Die Begegnung im Niersstadion spielte sich in der ersten Halbzeit auf einem recht überschaubaren Niveau ab. Beide Mannschaften agierten zerfahren, Millich wirkte teilweise sogar „lethargisch“, wie Trainer Nils Brandt es nach der Partie nannte. Weder die Gastgeber noch die Millicher vermochten es, einen gefährlichen Angriff auf die Beine zu stellen. Nach dem Seitenwechsel brachte Nils Brandt dann Kevin Rapp für Lucas Bohnen, verzichtete aber zunächst weiterhin auf Danny Richter, der nach einer Corona-Infektion, noch nicht wieder völlig fit ist.

Das Spiel nahm nun an Fahrt auf, und in der 55. Minute setzte Millichs Pascal Schostock mit einem Pfostentreffer die erste Duftmarke. Kurz darauf fabrizierte Kuckum einen zu kurzen Rückpass, es entstand ein Gewühl, und aus diesem heraus traf Pascal Schostock zur Millicher Führung (58.). Kuckum scheint dem Stürmer zu liegen, war es doch bereits der zehnte Pflichtspieltreffer, den Schostock gegen die Nierskicker erzielt hat. Noch in den Jubel der Gäste hinein gab es kurz darauf einen Freistoß für Kuckum. Während Gäste-Keeper Darren Rice noch damit beschäftigt war, die Mauer korrekt zu stellen, schoss Benedict Krüger den Ball ins lange Eck, und der Treffer zum 1:1 zählte (59.).