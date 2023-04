Abstiegskampf in der Kreisliga A Hoffnung beim SV Golkrath, Krimi zwischen Ratheim und Wegberg

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat der SV Golkrath in der Kreisliga A seit Mittwochabend die Abstiegsränge der Tabelle verlassen. In einem Nachholspiel setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Demming knapp, aber verdient, mit 1:0 gegen Union Schafhausen II durch. Das Tor des Tages hatte Niklas Wachtling in der 27. Minute erzielt. Am Sonntag zuvor holten die Schwarz-Weißen bereits einen Dreier, gewannen sie doch das Heimspiel gegen den SV Roland Millich mit 4:3. Dabei hatte Niklas Wachtling zweimal getroffen, die beiden anderen Golkrather Tore hatten Daniel Demming und Simon Gawenda gemacht.