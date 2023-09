Germania schlägt Ay-Yildizspor Hilfarth und Hückelhoven zeigen Powerfußball im Kreisliga-Topspiel

Es entwickelte sich von Beginn an eine gutklassige A-Liga-Partie mit leichten optischen Vorteilen für die Gäste aus Hückelhoven. Die Germania war taktisch klug eingestellt und wartete hellwach auf jede sich bietende Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Ay-Yildiz-Vorsitzender Sinan Igdemir beschrieb die Gemengelage so: „Ich denke, beide Mannschaften waren heute einfach heiß auf Tore.“ Dennoch dauerte es etwa eine halbe Stunde, ehe der erste Torjubel ertönte. Gäste-Spielertrainer Orhan Özkaya hatte Sahin Dagistan schön freigespielt, der sich mit dem 1:0 bedankte (31.). Doch nach einem fatalen Schnitzer der Hückelhovener fiel fast im Gegenzug bereits der Hilfarther Ausgleich durch Justin Neyka: „Das darf uns einfach nicht passieren, dass wir so schnell den Ausgleich bekommen“, meinte Igdemir. Die Partie ging hochklassig weiter, und passend zum Spielniveau war dann auch das 2:1 für Ay-Yildizspor: Berkan Günes hatte sich ein Herz genommen und aus rund 17 Metern abgezogen. Der Ball flog unhaltbar in den Torwinkel, und die Freude bei den Gästen war dementsprechend groß. Doch auch diesmal hielt die Führung nicht lange an, denn noch vor dem Pausenpfiff traf Germanias Muhammet Karpuz, der auch schon für Ay-Yildizspor unterwegs war, per Strafstoß zum 2:2 (45.).