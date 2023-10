Überblick A-Liga am Wochenende Schwanenberg will die Wende mit neuem Trainer

Am Sonntag ab 16 Uhr tritt die Elf von Trainer Orhan Özkaya beim starken Aufsteiger Dynamo Erkelenz an. Nach einer ganz kurzen Durststrecke gelang Dynamo am vergangenen Spieltag ein überraschend deutlicher 5:1-Erfolg beim Spitzenteam SV Roland Millich, womit man wieder voll in der Spur ist. Bereits nach 20 Minuten führte man, bei an diesem Tag allerdings alles andere als gut aufgelegten Millichern, mit 3:0 und hatte das Spiel praktisch schon „im Sack“. Trotzdem kann es bei Ay-Yildizspor nur um drei Punkte gehen, will man nicht schon jetzt den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren, auch wenn die Spielzeit noch lang ist.