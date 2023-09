Deutlicher 4:0-Erfolg in Erkelenz Germania Hilfarth gewinnt ungleiches Aufsteigerduell gegen Dynamo

Im Duell der Aufsteiger musste Dynamo Erkelenz in der Kreisliga A die erste Niederlage einstecken, weil es gegen Germania Hilfarth am Ende 0:4 hieß. Nach der Partie an der Westpromenade räumte Erkelenz-Coach Stanislav Makarov die Niederlage ein: „Natürlich hat Hilfarth das Spiel hier verdient gewonnen. Aber ich finde, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht auch ein Törchen verdient gehabt. Schlecht war, dass wir in der ersten Hälfte zu viel Respekt hatten.“