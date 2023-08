Kreisligisten ohne Dreier Duell der Sieglosen zwischen Schwanenberg und Waldenrath/Straeten

Ein grundsätzliches Problem sieht der Trainer in der Tatsache, dass immer wieder mal Spieler ausfallen könnten: „Wir haben einige Pendler in der Mannschaft. Nicht zuletzt, weil wir auch einige Studenten im Team haben.“ Dennoch sei es nun wichtig „ein Erfolgserlebnis zu haben.“ Verzichten müssen die Schwanenberger beim Spiel in Waldenrath (Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr) allerdings auf Kapitän Stefan Horrichs, der in der Partie gegen Bauchem die Rote Karte gesehen hatte: „Das ist natürlich sehr schade, aber ich mache Stefan da überhaupt keinen Vorwurf“, sagt Kapar.