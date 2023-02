Kreisligist hat nichts mit dem Aufstieg zu tun Deshalb bleibt TuS Rheinland Dremmen hinter den Ansprüchen zurück

Als der TuS Rheinland Dremmen im Sommer in die Kreisliga A abstieg, ging eine Ära zu Ende. Nach mehreren Jahrzehnten in der Bezirks- und Landesliga kehrte der Verein also wieder auf Kreisebene zurück. Eine „gute Rolle“ wollte Trainer Ralph Tellers mit seinen Mannen spielen, und das ist bislang mit durchschnittlichem Erfolg gelungen. Auf dem siebten Tabellenplatz mit 20 Punkten notiert, dürfte es allerdings weder nach ganz oben reichen, noch sollte man mit dem Tabellenkeller in Berührung kommen. Die Dremmener starteten stark in die Spielzeit, ab dem fünften Spieltag aber ging die Leistungskurve strikt nach unten. Nach dem elften Spieltag löste dann Dietmar Berwanger seinen Vorgänger Ralph Tellers als Coach ab. Berwanger war zuvor viele Jahre lang beim VfJ Ratheim als Co-Trainer sowohl im Juniorenbereich als auch bei den Senioren unterwegs gewesen.