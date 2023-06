SV Golkrath ist abgestiegen „Auf diese Mannschaft kann der Verein stolz sein“

Man merkte der Mannschaft aus Golkrath in jeder Minute an, dass sie unbedingt den Sieg wollte. Allerdings kamen auch die Schafhausener, die befreit aufspielen konnten, zu ihren Möglichkeiten. Ganz besonders Toptorjäger Maik Römer wollte sein Konto scheinbar aufbessern. Doch der Angreifer scheiterte entweder am Aluminium, oder am glänzend aufgelegten Marc Michel im Golkrather Gehäuse.