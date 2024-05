Endspurt in den Kreisligen B Rurich könnte auf dem Sofa aufsteigen

Ob in der Heinsberger B-Liga, Staffel 1, am Sonntag Trainer Bernd Nief und seine Jungs von Tabellenführer Germania Rurich nun ihrerseits Borussia Hückelhoven beim Tabellenzweiten SV Golkrath die Daumen drücken, um nicht auf dem Sofa aufzusteigen, ist nicht überliefert. Fakt ist aber: Sollte Golkrath diese Partie nicht gewinnen, stände die Germania ohne eigenes Spiel als Meister und Aufsteiger ins Kreisoberhaus fest. Sollte der SV aber siegen, wäre die Entscheidung vertagt. Am letzten Spieltag an Pfingstmontag, 20. Mai, ist dann aber Golkrath spielfrei – und Rurich wäre mit einem Dreier gegen den SC 09 Erkelenz II am Ziel.