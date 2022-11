Fußball-Kreisliga B : Hilfarth gewinnt das Topspiel gegen Dynamo Erkelenz

Germania Hilfath gewann am Freitag das Spitzenspiel gegen Dynamo Erkelenz. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga B In der B-Liga lagen Germania Hilfarth und Dynamo Erkelenz mit neun Siegen aus neun Spielen vor dem Spiel an der Spitze – nun kam es zum Aufeinandertreffen.

Mit 2:1 gewann Tabellenführer Germania Hilfarth am Freitagabend das Spitzenspiel bei Dynamo Erkelenz im Erkelenzer „Willy-Stein-Stadion“ – und das hatte lange nicht mehr so viele Zuschauer gesehen. Knapp 400 Besucher dürften es wohl gewesen sein, meinten die gastgebenden „Dynamos“. Trotz des zeitgleich stattfindenden Bundesliga-Duells der Borussen (Gladbach gegen Dortmund) und des Karnevalbeginn am 11.11. hatte das Spitzenspiel der Kreisliga B das Interesse der Fußballfans der Region geweckt. Vor dem Spiel dieses 10. Spieltages hatten beide Mannschaften mit jeweils neun Siegen aus neun Spielen die Maximalpunktzahl eingefahren.