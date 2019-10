Kreisliga B : Eine Stadt im Derbyfieber

Erkelenz Fußball-Kreisliga B: Am Freitag treffen die Lokalrivalen Dynamo und SC Erkelenz erstmalig aufeinander.

Lokalderbys haben immer etwas Besonderes an sich. Und im Fall des Erkelenzer Derbys kann man im Vorfeld gleich eine ganze Reihe Besonderheiten ausmachen. Da wäre zum einen die Tatsache, dass die beiden Teams das erste Mal in dieser Konstellation aufeinandertreffen. Der erst 2014 gegründete FC Dynamo stieg zwar im vergangenen Jahr in die Kreisliga B auf, damals war der SC 09 aber noch in der Staffel 2 gelistet. Für Dynamo gab es in der Vergangenheit natürlich schon Duelle mit der SC-Reserve – eine Partie der beiden ersten Mannschaften ist allerdings ein Novum. „Alle fiebern diesem Spiel entgegen, die Vorfreude ist groß“, erklärt Maik Schiffers – Coach bei Dynamo Erkelenz. Dem pflichtet auch SC-Teammanager Michael Brom bei: „Es war in den vergangenen Jahren immer schon eine Bereicherung, wenn Dynamo auf unsere zweite Mannschaft getroffen ist. Daher ist die Freude im Verein auf dieses Spiel riesig.“ Die Kulisse wird am Freitagabend sicherlich auf beide Teams eine besondere Wirkung haben.