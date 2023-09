Vorsitzender lobt das Kollektiv Ay-Yildizspor Hückelhoven – mehr als Dagistan und Raffael

Den Resultaten entsprechend, ist man in Hückelhoven bislang zufrieden mit dem Saisonverlauf, wie Vorsitzender Sinan Igdemir bestätigt: „Mit den bisherigen Spielen sind wir sehr einverstanden. Wir haben meiner Meinung nach ein gutes Team beisammen, und wollen natürlich in der Erfolgsspur bleiben.“ Gegen Kückhoven müssen die Gastgeber am Sonntag allerdings auf Top-Stürmer Sahin Dagistan verzichten, der sich im Urlaub befindet. Mit von der Partie – wie es für alle Heimspiele vorgesehen ist – soll aber Ex-Profi Raffael sein, der bislang einen Treffer für Hückelhoven erzielt hat.