Sportfreunde schlagen Wegberg und bleiben ungeschlagen Auch das Lokalderby ist für Uevekoven kein Stolperstein

Nach einer Viertelstunde wäre es dann beinahe passiert: Nach einer Wegberger Ecke setzte Uevekoven zum Konter an, und Lukas Köllermeyer stand plötzlich allein vor dem Tor, scheiterte jedoch an der Latte. Noch in Halbzeit eins verhinderte Wegbergs Torhüter Marc Baltes den Rückstand für sein Team. Einen Freistoß von Köllermeyer hatte Baltes pariert, ebenso wie den Nachschuss von Jens Engert (36.). Mit optischen Vorteilen für die Platzherren, aber ohne Treffer, ging es in die Kabinen.