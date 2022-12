VfJ Ratheim verliert auch Nachholspiel gegen Waldenrath/Straeten Am Ohof schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt

Der VfJ Ratheim überwintert in der Kreisliga A auf dem letzten Tabellenplatz. Die letzte Möglichkeit, die rote Laterne an den SC Wegberg abzugeben, war die Nachholbegegnung gegen den SV Waldenrath/Straeten, die allerdings beim deutlichen 1:4 vertan wurde. Somit bleiben die Ohofer bei mageren vier Punkten auf dem Konto stehen. Lediglich einen Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn in der gesamten Vorrunde verbuchen – für den Klassenerhalt ist das deutlich zu wenig.