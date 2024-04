Fußball-Kreisliga A Zwei Top-Duelle an der Tabellenspitze

Am 24. Spieltag kommt es gleich zu zwei Top-Spielen, bei denen die ersten fünf der Tabelle unter sich sind. Bereits am Samstag um 17 Uhr findet im Gronewaldstadion die Partie zwischen dem heimischen SV Roland Millich und dem SV Niersquelle Kuckum statt. Dabei geht der „heimliche“ Tabellenführer aus Millich favorisiert an den Start. Die Roländer liegen zwar vier Punkte hinter Tabellenführer Germania Hilfarth zurück, haben jedoch noch zwei Spiele nachzuholen. Stark zeigte sich die Mannschaft von Trainer Nils Brandt am vorigen Spieltag, als der wahrlich nicht schlechte Aufsteiger Oberbrucher BC mit 9:0-Toren nach Hause geschickt wurde. Allein Fabian Reimann hatte dabei viermal getroffen.