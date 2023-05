Kreisligist kaum noch zu retten Zwei Spiele und null Punkte für abstiegsbedrohte Ratheimer

Am Sonntag mussten die Ratheimer dann ein zweites Mal an diesem Wochenende ran, denn es stand das Heimspiel gegen Germania Kückhoven auf dem Programm. Und auch im zweiten Spiel innerhalb von zwei Tagen gab es weder Punkte noch Tore zu verbuchen. Nico Schild hatte die Gäste in der Anfangsphase in Führung gebracht (11.), Yannick-Noel Pistor (73.) sorgte im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Noch hat VfJ Ratheim fünf Spiele vor der Brust, der Klassenerhalt wird allerdings bei nur 15 Punkten auf dem Konto ein weiter Weg.