Kreisliga A am Wochenende Zwei Duelle an der Tabellenspitze

Am elften Spieltag der Kreisliga A, empfängt Aufsteiger Oberbrucher BC Spitzenreiter Germania Hilfarth zum Duell an der Carl-Diem-Straße. Die Heinsberger belegen aktuell den zehnten Tabellenplatz und stehen somit da, wo es am Ende der Saison auch in etwa ungefähr hingehen soll, denn die Zielsetzung in Oberbruch lautete vor der Saison „einen Mittelfeldplatz zu holen.“