Fußball-Kreisliga A Wichtiger Sieg für Dremmen in Kuckum

Und die Gäste belohnten sich auch relativ schnell, denn nur drei Minuten nach der Kuckumer Führung glich Noah Kux aus. Aus rund 18 Metern suchte Kux den Abschluss und profitierte davon, dass Kuckums Schlussmann Yannik Gillessen in die untergehende Sonne blicken musste. Das kümmerte die Rheinländer indes nicht, die sich über den verdienten Ausgleich freuten und noch vor der Pause hätten in Führung gehen müssen. Das sah auch Dremmens Geschäftsführer Sport, Swen Krieger, so: „Schon in der ersten Halbzeit hätten wir in Führung liegen müssen, da wir einige wirklich gute Möglichkeiten nicht genutzt haben.“