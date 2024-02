Hinrundenbilanz Germania Hilfarth Ein gereiftes Team für den Aufstieg

Man verzeichnete zudem zwei Neuzugänge: Cagatay Ölcen und Umut Sevim sind die Neuen. Cagatay Ölcen habe, so Hüseyin Bozkurt, das Talent, um in der Mittelrheinliga oder sogar in der Regionalliga anzugreifen, das Verletzungspech habe ihn allerdings immer wieder ausgebremst. Über Umut Sevim sagt der Trainer: „Umut ist sehr talentiert, ihm fehlt allerdings die Spielpraxis.“ Die wolle man ihm in der Rückrunde nun bieten. Auftakt ist am 18. Februar gegen Schafhausen II.