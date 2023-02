Schlecht in die A-Liga gestartet, stark aufgeholt Warum der Aufstieg für Kuckum trotz Platz zwei kein Thema ist

Trainer Christoph Scheufen kommentiert den Saisonauftakt der Niers-Kicker wie folgt: „Unser Start in die Spielzeit war natürlich absolut nix. Zwei Niederlagen und 0:8 Tore. Allerdings hat die Mannschaft anschließend eine starke Reaktion gezeigt.“ 0:3 in Uevekoven und sogar 0:5 auf eigenem Platz gegen den SV Waldenrath-Straeten – das waren die beiden ernüchternden Resultate zum Auftakt. „In den folgenden 13 Spielen haben wir dann nur noch einmal verloren“, sagt Scheufen. Die dritte Niederlage der Hinrunde brachte Union Schafhausen II den Kuckumern am 7. Spieltag mit 1:2 bei. Doch ansonsten feierte man zahlreiche Siege, wovon das klare 4:1 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven herausragte. Lediglich zweimal trennte sich der SV Niersquelle Remis: 1:1 spielte man zu Hause gegen den SV Roland Millich, dazu gab es ein 3:3 gegen Rheinland Dremmen. Mit vier Siegen in Folge bei 18:8 Toren gingen die Kuckumer schließlich mit einer guten Serie in die Winterpause.