Hinrundenfazit Viktoria Waldenrath-Straeten Die offensive Wucht der Liga

Was nicht ins Gesamtbild passt, ist die Heimschwäche von Waldenrath: Drei Siegen stehen immerhin auch drei Niederlagen gegenüber, bei denen sich das Team 14 Gegentore einfing. Hinzu kommen insgesamt Schwächen in der Defensive: 30 Gegentore kassierte Waldenrath in den ersten 15 Spielen – nur sechs Mannschaften mussten mehr Treffer hinnehmen. Und gerade in der Spitzengruppe weist Waldenrath mit Abstand die schlechteste Quote auf – alleine in drei Partien bekam das Team fünf Gegentreffer.