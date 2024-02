Fußball-Kreisliga A Nicht die Erwartungen erfüllt

Recht ambitioniert in die Saison gestartet, kamen die Rot-Weißen am ersten Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Germania Kückhoven hinaus. Anschließend musste man bei Germania Hilfarth – einem der Aufstiegsfavoriten – antreten, und hatte beim 0:4 deutlich das Nachsehen. Am dritten Spieltag folgte dann ein Pflichtsieg auf eigenem Platz gegen den SV Schwanenberg, obwohl das 2:0 lange auf sich warten ließ. Nachdem Waldenrath gegen Hilfarth klar unterlegen war, setzte es auch gegen den nächsten Top-Gegner eine Niederlage, die beim 2:3 gegen den SV Roland Millich jedoch knapper ausfiel. Den entscheidenden Gegentreffer kassierte man dabei erst vier Minuten vor Schluss. Dem zweiten Saisonsieg (3:1 gegen Union Schafhausen II) folgte gegen ein weiteres Spitzenteam eine Niederlage, denn beim SV Niersquelle Kuckum verlor die Altmann-Truppe mit 1:3. Bis zur Winterpause konnte man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, verließen die Rot-Weißen den Platz doch noch immerhin viermal als Verlierer. Konnte man mit dem 2:3 bei Ay-Yildizspor Hückelhoven noch halbwegs leben, so tat die 3:7-Klatsche im Derby beim TuS Rheinland Dremmen doch weh. Die letzte angesetzte Begegnung vor der Winterpause gegen Hilfarth fiel dann den Wetterbedingungen zum Opfer, zuvor gelang ein 2:0-Sieg über Kückhoven, bei dem Daniel Penners und Tim Scheuvens die Tore erzielt hatten.