Saisonbilanz Waldenrath-Straeten Hinter den Erwartungen geblieben

Besonders in der Hinrunde patzte die Mannschaft von Thorsten Altmann das ein oder andere Mal in der Abwehr. Bitter waren da Spiele, in denen man Punktgewinne in den letzten 15 Minuten aus der Hand gegeben hat. Gegen den FSV Geilenkirchen-Hünshoven hatte man bis zum Anbruch der Nachspielzeit mit 2:1 geführt, mit drei Toren in vier Minuten konnten die Geilenkirchener Gegner das Spiel dann schlussendlich doch noch gewinnen. Es war insbesondere die Konstanz, an der es fehlte – mit einem Platz im Mittelfeld blieb die Mannschaft deutlich unter ihren Erwartungen. Auswärts gewann man nur zwei ihrer 14 Auftritte.