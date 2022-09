Große Personalnot beim 0:2 gegen Uevekoven : VfJ Ratheim muss mit zwei Torhütern auf dem Feld spielen

Fussball-Kreisliga Aufsteiger Uevekoven gewinnt auch sein drittes Spiel in der Kreisliga. Allerdings muss der VfJ Ratheim beim 0:2 gegen die Sportfreunde aufgrund von großen Personalproblemen mit zwei Keepern auf dem Feld antreten.

Ein Wendepunkt der Partie hätte die 70. Minute werden können. Robin Dahmen sah, dass Uevekoven-Keeper Patrick Wiesen weit vor seinem Kasten stand, und lupfte den Ball aus rund 40 Metern an die Latte. Auch Uevekoven traf nicht mehr – ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz, was auch Trainer Marschalk so sah: „Wir hätten früh in der Begegnung eigentlich höher führen können, ja müssen. Ich finde, wir standen in Defensive sehr stabil und haben einen guten Spielaufbau gezeigt. Bemängeln kann ich eigentlich nur die Torausbeute, da fehlte uns manchmal die absolute Gier.“ Und Marschalk hatte einen weiteren Grund zur Freude, denn am kommenden Wochenende ist auch Sven Jansen aus dem Urlaub zurück, und steht dem Team zur Verfügung.