A-Ligist braucht dringend Siege VfJ Ratheim bestreitet das erste von zwei Endspielen

Natürlich können die Schwanenberger mit etwas weniger Druck als der Gegner auflaufen, dennoch würde Matthias Denneburg ein Resultat wie im Hinspiel sicherlich gefallen. Damals hatte seine Mannschaft am ersten Spieltag mit 4:3 gewonnen, obwohl die Ratheimer zweimal in Führung gestanden hatten, und waren so als Aufsteiger optimal in die neue Spielzeit gekommen. Am Sonntag könnte sich am Ohof schon klar zeigen, wo der Weg der beiden Mannschaften hingehen wird.