Englische Woche in der Kreisliga : Verzehrtes Bild der Tabelle wird noch länger bestehen

Ay-Yildizspor Hückelhoven ist aktuell Tabellenführer. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga In der Kreisliga A steht am Mittwochabend der 18. Spieltag an. Momentan ist Ay-Yildizspor Hückelhoven Tabellenführer, allerdings liegt das auch an einem verzehrten Bild der Tabelle. Erst im April werden die meisten Nachholspiele ausgetragen worden sein.

Ein Blick auf die Tabelle der Kreisliga A zeigt momentan ein verzehrtes Bild der Realität, zu viele Partien sind an den vergangenen Spieltagen ausgefallen und müssen noch nachgeholt werden. Dennoch kann vor diesem 18. Spieltag, der am Mittwochabend steigt, immerhin konstatiert werden, dass es in der Rückrunde wohl auf einen Dreikampf an der Spitze hinauslaufen wird. Aktueller Spitzenreiter ist seit dem vergangenen Wochenende – dem Auftakt der Rückrunde – Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 36 Punkten. Einen Platz und Punkt dahinter steht der SV Roland Millich, der sein ausgefallenes Spiel vom Sonntag gegen den SV Golkrath erst im April nachholen wird. Mit 32 Zählern und dem besten Torverhältnis steht der SC 09 Erkelenz auf Rang drei – bei den Erkelenzern fehlen gar noch zwei Partien, nachdem sowohl der Hinrundenabschluss gegen Süsterseel als auch der Rückrundenauftakt gegen TuS Germania Kückhoven wetterbedingt abgesagt werden mussten. Auch die Erkelenzer werden wohl erst im April ihre Spiele aufgeholt haben, sodass die Tabelle noch eine ganze Zeit Verzerrungen aufweisen wird.