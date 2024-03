Fußball-Kreisliga A Ungleiches Aufsteigerduell zwischen Hilfarth und Erkelenz

Nach dem spektakulären 4:4-Remis beim SV Niersquelle Kuckum in der Vorwoche will Tabellenführer Germania Hilfarth seine Position am 20. Spieltag natürlich verteidigen. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfangen die Hilfarther nun Aufsteiger Dynamo Erkelenz an der Callstraße – und gehen als Favorit in die Partie. Dabei sind beide Teams in dieser Saison Aufsteiger – doch die Ausgangslage ist nach der ersten Saisonhälfte doch recht unterschiedlich.