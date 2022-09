Aufsteiger dominiert die A-Liga : Uevekovens Lauf hält mit Sieg gegen Dremmen an

Fußball-Kreisliga A Der Aufsteiger feiert den fünften Sieg im fünften Spiel. Dazu brauchte es gegen Rheinland Dremmen eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Die Gäste aus Dremmen kamen gut in die Partie und Lukas Lambertz näherte sich erstmals dem Uevekovener Kasten, vergab aber seinen Abschluss in der 16. Minute. Auch sein Teamkollege Ange Benny Kossi machte es wenig später nicht besser (23.). Allerdings versuchten es die Gäste sehr häufig mit langen Bällen, die nicht immer ihr Ziel fanden. Das Spiel war relativ offen, doch die beste Chance zur Führung hatten wiederum die Rheinländer. In der 35. Minute gab es Strafstoß für die Gäste, doch Ange Kossi scheiterte am stark reagierenden Patrick Wiesen im Tor der Sportfreunde. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Kabinen.

Nur drei Minuten später war die Partie dann aber entschieden: Nach Vorbereitung von Lukas Köllermeyer vollendete Jens Engert zum 2:0 (84.). Damit hat der 34-Jährige in der laufenden Spielzeit bereits sechs Treffer auf dem Konto. Schon in der abgelaufenen Aufstiegssaison überzeugte Engert mit 19 Toren in 19 Spielen. Sven Jansen hatte in der Schlussphase zweimal die Möglichkeit, das Resultat höherzuschrauben – doch es blieb beim 2:0. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Dann haben wir uns aber gesteigert, und von daher finde ich, dass der Sieg in Ordnung geht“, sagte nach der Partie Uevekovens Trainer Marschalk. Insgesamt sei man natürlich mehr als zufrieden, was den bisherigen Saisonverlauf angehe. Für die Sportfreunde geht es am 6. Spieltag am kommenden Sonntag, zu Mitaufsteiger Germania Bauchem. Rheinland Dremmen trifft zu Hause auf Mitabsteiger SV Waldenrath-Straeten.