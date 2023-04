A-Liga-Spitzenreiter weiter ungeschlagen Uevekoven trifft in letzter Sekunde zum Ausgleich

Gegen die Gäste aus Randerath, die noch mitten im Abstiegskampf stecken, kam die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk zunächst nicht so richtig in Tritt, denn die Gäste versteckten sich nicht und versuchten, das Spiel mitzugestalten. In der 37. Minute war die komplette Bank der Gäste schon aufgesprungen, doch nach einem schönen Konter traf Alexander Skrobucha nur den Pfosten des Uevekovener Kastens.