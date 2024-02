Hinrundenbilanz TuS Dremmen Nur auf eigenem Platz gefährlich

Groß war die Erleichterung und die Freude in Dremmen nachdem am sechsten Spieltag beim 1:0 gegen Germania Kückhoven endlich der erste Sieg eingefahren wurde. Gegen Spitzenreiter Germania Hilfarth unterlag man anschließend zwar mit 1:3, doch gegen den SV Schwanenberg gelang beim 4:2 der zweite Dreier der Spielzeit. Nach dem scwachen 1:3 bei Germania Bauchem sollte der TuS bis zur Winterpause in fünf Begegnungen ungeschlagen bleiben. Höhepunkt war hierbei sicherlich der spektakuläre 5:4-Sieg gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven. In einer äußerst spannenden Partie hatte Yannick Schenesse erst in der 89. Minute den Dremmener Siegtreffer erzielt.