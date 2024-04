Fußball-Kreisliga A Torreiches Remis zwischen Dynamo und Kuckum

Die Partie war nun ausgeglichen und ging hin und her, wobei klare Tormöglichkeiten Mangelware blieben. So war das 3:3 durch Jan Ockun, der einfach mal abgezogen hatte, auch ein wenig glücklich, weil der Ball „irgendwie ins Tor eierte“, wie Christoph Scheufen meinte. Die Partie blieb jetzt bis zum Ende offen, die besseren Möglichkeiten lagen nun aber auf Seiten der Erkelenzer. So vergab Armando Nakamura in der 82. Minute freistehend die Chance zur Führung. Diese hatte dann auch noch Artur Matern auf dem Fuß, doch er scheiterte an Torwart Yannik Gillessen, der seinen Fauxpas aus der ersten Halbzeit damit wieder gutmachen konnte (87.).