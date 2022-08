Aufsteiger entführt nach zweimaligem Rückstand noch drei Punkte : Schwäne schlagen in Millich gleich doppelt zurück

Fussball-Kreisliga Zweimal geht der SV Schwanenberg beim favorisierten SV Roland Millich in Rückstand, am Ende entführt der Kreisliga-Aufsteiger aber völlig verdient die vollen drei Punkte. Millich-Coach Nils Brandt war dementsprechend unzufrieden mit dem Spiel.

Die Millicher, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, kamen von Beginn an nicht so richtig in die Partie. Anders die Gäste, die bereits nach acht Minuten eine gute Kopfballchance von Dennis Krause zu verzeichnen hatten. Eine weitere Möglichkeit ließ Jan Schneider liegen (16.). Und dann kam Millich erstmals gefährlich in Richtung Schwanenberger Gehäuse, und „aus dem Nichts“, wie Matthias Denneburg meinte, fiel das 1:0 für die Roländer durch einen schönen Rechtsschuss, den Justin Fischer im Netz versenkte (21.). Es folgte eine wichtige Phase der Begegnung. Und beinahe wäre eine höhere SV-Führung möglich gewesen, doch Danny Richter setzte einen Strafstoß am Tor vorbei (28.). Die Schwanenberger kamen auch zur zweiten Halbzeit hellwach auf den Platz. Millich wirkte – trotz Führung – eher behäbig und teilweise unkonzentriert. So auch Kevin Rapp, der sich den Ball vor dem eigenen Strafraum von Dennis Krause abluchsen ließ, der zum verdienten Ausgleich traf (47.).