Rassiges Topspiel, gerechtes Remis Kuckum und Uevekoven starten vor beeindruckender Kulisse in Rückrunde

Das befand auch Kuckums Kapitän Luca Faenger – und setzte zu einem – für einen Spieler – eher ungewöhnlichen Lob an: „Ich finde, dass das Schiedsrichter-Trio heute richtig stark war.“ In der Tat hatten Heiko Holz und seine beiden Assistenten Lutz Meyersieck und Lukas Koch die Partie jederzeit voll im Griff. Allein von seiner Körpergröße her kann sich Holz grundsätzlich sicherlich auch etwas leichter Respekt als so mancher Kollege verschaffen.