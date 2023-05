Niederlage im Derby gegen Schwanenberg Golkrath verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Der SV Golkrath konnte die Vorlage der Konkurrenz am Wochenende nicht nutzen. Abstiegskonkurrent Germania Bauchem unterlag bereits am Freitagabend beim SC Selfkant mit 1:5-Treffern, doch Golkrath verlor am Sonntag im Nachbarschaftsderby ebenfalls auf eigenem Platz dem SV Schwanenberg mit 0:2. „Ein wenig ernüchternd“ nannte Golkraths zweiter Geschäftsführer Niklas Zimmermann die Niederlage im Anschluss.