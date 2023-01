SV Golkrath kämpft gegen denA Abstieg Dem A-Ligisten fehlen die 30 Tore der Vorsaison von Demming und Krüger

Mit einem 2:1-Sieg beim SC Wegberg gestartet, dem ein 0:0 gegen Germania Kückhoven folgte, gelang beim SC Selfkant beim 1:0 bereits der zweite Sieg in der jungen Spielzeit. Dabei sollte es dann aber bleiben. Einen Schatten auf die folgenden Wochen warf die Tatsache, dass der SVG am dritten Spieltag keine komplette Mannschaft stellen konnten, und so die Punkte am grünen Tisch zum SV Niersquelle Kuckum wanderten. Die erste Niederlage auf dem Platz erlitt die Mannschaft erst am sechsten Spieltag, als man bei Abstiegskandidat VfJ Ratheim mit 1:5 unterging. Nach zwei Unentschieden begann am neunten Spieltag eine Serie von vier Niederlagen. Die letzte Begegnung vor der Winterpause ging mit 2:4 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven verloren.