Spieltag der Spitzenteams in der A-Liga Uevekoven holt spätes Remis gegen Ay-Yildizspor

Im zweiten Spitzenspiel an diesem Ostermontag setzte sich der SV Roland Millich in einer torreichen Begegnung mit 6:3-Toren gegen den SV Niersquelle Kuckum durch. Mann des Tages an der Gronewaldstraße war dabei Millichs Danny Richter, der vier Tore zum Sieg der Schwarz-Gelben beisteuerte. In der 28. Minute traf Richter zum 1:0, doch Simon Schopen glich für Kuckum aus (37.). Noch vor dem Seitenwechsel brachte Justin Fischer die Roländer aber wieder mit 2:1 in Führung (43.). Nach Wiederanpfiff kamen die Minuten von Danny Richter: Innerhalb von elf Minuten schraubte der Angreifer das Resultat auf 5:1 für Millich, Kapitän Kevin Rapp erhöhte sogar auf 6:1 (67.). Die Gäste aus Kuckum kamen durch Rico Bischoff (85.) und nochmals Simon Schopen immerhin noch zum 3:6 (87.).