Uevekoven gewinnt gegen Golkrath : Das Spielglück des Spitzenreiters

Aus zehn Metern zieht Robin Eckers ab und überwindet den Gäste Keeper Marc Michel zum 2:0. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Die Sportfreunde Uevekoven bleiben das Maß der Dinge der A-Liga. Beim Sieg gegen Golkrath entscheidet ein „Sonntagsschuss“ von Pascal Pöttgens die Partie.

Es lief die 67. Spielminute in der Partie zwischen den Sportfreunden Uevekoven und dem SV Golkrath, als die alte Fußballweisheit „Wenn man oben steht, dann geht so ein Ball rein“ , sich wieder einmal bewahrheitete: Soeben hatte Pascal Pöttgens mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss aus rund 20 Metern das 3:2 für Uevekoven und damit den Endstand der Begegnung erzielt. Damit blieben die drei Punkte beim Spitzenreiter, wobei sich der wackere Gast aus Golkrath am Ende sogar einen Punkt verdient hätte.

Vom Anpfiff an pressten die Sportfreunde früh und ließen den Gästen kaum Ruhe zum Atmen. Golkraths Trainer Danny Silver meinte zu dieser Phase der Begegnung: „Da haben wir nur reagiert, nicht aber agiert.“ Folgerichtig ging der Favorit in Führung: Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Jens Engert traf Marcel Malek per Kopfball zum 1:0 (18.).

Und auch nach dem Treffer spielte nur Uevekoven, sodass das 2:0 von Robin Eckers (27.) – schön freigespielt von Sven Jansen – eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Danach allerdings kam es zu einem seltsamen Knick im Spiel der Gastgeber, den auch deren Coach Daniel Marschalk nicht so recht verstand: „Nach unserem 2:0 haben wir das Fußballspielen eingestellt und waren teilweise desolat.“ Das brachte wiederum den Gast zurück in die Partie. Und so überraschte der Anschlusstreffer von Jan Gottschalk zum 1:2 auch nicht wirklich (35.).

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste nun mehr, wie Danny Silver nach dem Spiel sagte: „Ich habe in der Pause ein wenig umgestellt und noch einmal ganz klar gesagt, dass wir einfach giftiger sein müssen. Die Jungs haben dann tatsächlich Gas gegeben.“

Die nun mutigere Spielweise wurde schließlich schnell belohnt: Nach einem Rückpass von Marco Schumacher drückte Steffen Brodermanns den Ball zum 2:2 über die Linie (54.). Im Anschluss hatten beide Mannschaften noch einige Möglichkeiten, die jedoch nicht zwingend waren. So fiel nur noch das erwähnte Tor von Pascal Pöttgens, das den Sportfreunden den Heimdreier einbrachte. Damit wurde die Tabellenführung weiter untermauert.

Logischerweise enttäuscht war Danny Silver nach der Begegnung: „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt vielleicht gerecht gewesen. Nach dem Ausgleich haben wir Blut geleckt und kamen auch endlich besser in die Zweikämpfe. Doch das letzte Quäntchen Glück hat uns heute gefehlt. Jetzt sind wir natürlich in einer brenzligen Situation.“ Hinzu kommt noch die Verletzung vom Torschützen Steffen Brodermanns: Bei einer Ballannahme knickte der Stürmer kurz vor Schluss um und musste den Platz verlassen. „Was Steffen genau hat, werden wir dann sehen“, sagt Silver.