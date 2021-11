Ay-Yildizspor Hückelhoven verliert Spiel und Tabellenführung : Der Kreisliga-Spitzenreiter strauchelt auf Asche

An der Strafraumkante wird Ay-Yildiz-Stümer Kubilay Demirhan (l.) vom Schafhausener Schlussmann Niklas Sistermanns abgefangen. Tim Schranz (r.) schaut zu. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Der bisherige Tabellenführer Ay-Yildizspor Hückelhoven unterliegt verdient mit 1:3 gegen Union Schafhausen II und verliert die Spitzenposition an den SC 09 Erkelenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Ay-Yildizspor Hückelhoven hat es verpasst, sich an der Tabellenspitze nach Punkten etwas abzusetzen, denn das Heimspiel gegen Union Schafhausen II ging überraschend mit 1:3 verloren. Gespielt wurde nicht auf den Kobbenthaler Höhen in Schaufenberg, sondern auf dem Ascheplatz im Karl-Kamp-Stadion „In der Schlee“, was Ay-Yildiz-Vorsitzender Sinan Igdemir nicht gerade als einen Vorteil für seine Mannschaft sah: „Das soll bestimmt keine Ausrede sein, aber der schwer bespielbare Platz liegt uns nicht. Doch deswegen haben wir das Spiel nicht verloren.“

Das hätte vielmehr daran gelegen, dass die „Monde und Sterne“ zu viele Fehler fabrizierten, oft nicht konsequent im Zweikampfverhalten waren, und außerdem aus dem vielen Ballbesitz nichts Zählbares gemacht hätten. Aber Igdemir sagt auch: „Man muss aber auch sagen, dass Schafhausen es gut gemacht hat. Die standen sehr gut organisiert und waren offensichtlich bestens auf uns vorbereitet.“

Die Niederlage der Hückelhovener wurde schon früh in der Partie eingeleitet. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte ging Leon Liebens dazwischen, ließ anschließend Ay-Yildiz-Schlussmann Mehmet Kocakaya im Eins-gegen-Eins keine Chance und traf zur Schafhausener Führung (10.). Zwar besaßen die Gastgeber anschließend die klare Feldüberlegenheit, doch der Riegel der Union war einfach nicht zu knacken. Und wenn mal was durchkam, stand da ein hervorragend aufgelegter Ernst Niklas Sistermanns im Schafhausener Gehäuse. Auch das 0:2 kann man aus Hückelhovener Sicht als völlig unnötig bezeichnen, denn während einige Spieler ein Handspiel monierten und auf den Pfiff des Schiedsrichters warteten – der aber ausblieb – war wiederum Leon Liebens hellwach, und setzte den Ball als Drop-Kick aus rund 20 Metern ins Netz (35.). Ay-Yildizspor kam immerhin noch vor dem Pausenpfiff zu einem Treffer. In der 45. Spielminute gab es einen Handelfmeter, den Muhammet Karpuz mit etwas Glück zum 1:2 verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich optisch nicht viel auf dem Feld. Oft mit dem Spielgerät am Fuß, gelang es Hückelhoven kaum gute Möglichkeiten zu kreieren. Wie es besser geht, zeigten hingegen die Gäste. Nach einem sehenswerten Angriff schloss der eingewechselte Philipp Noll zum vorentscheidenden 3:1 ab (75.).