Urteil des Sportgerichts : Spieler von Germania Hilfarth wegen Kopfnuss für 30 Monate gesperrt

Fußball-Kreisliga Im April war es zu Ausschreitungen zwischen Fans uns Spielern bei der Partie zwischen dem SV Scherpenseel/Grotenrath und Germania Hilfarth gekommen. Ein weiterer Akteur Germania Hilfarths muss nun zwölf Spiele zuschauen. Dazu muss der Verein drei Spiele ohne Zuschauer austragen.

Hoch her war es am 10. April unmittelbar nach Abpfiff des A-Liga-Spiels zwischen dem SV Scherpenseel/Grotenrath und Germania Hilfarth (1:0) auf dem Sportplatz in Scherpenseel zugegangen: Plötzlich gab es einen Riesentumult, viele Menschen eilten auf den Platz, gab es etliche Rangeleien. Die Polizei wurde hinzugerufen. Fünf Leichtverletzte, zwei Personen, die mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden, es nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnten – so steht‘s im Polizeibericht. Schiedsrichter Maverick Justen (Geilenkirchen) stellte zwei Hilfarther Spieler wegen dieser Vorkommnisse vom Platz – zur Krönung hatte Scherpenseels Trainer Sascha Mensch von einem Germania-Akteur eine Kopfnuss erhalten.