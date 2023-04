Spieltag an Gründonnerstag So läuft der Vierkampf im Meisterschaftsrennen der A-Liga

Die besten Karten im Meisterschaftsrennen hat Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven mit fünf Punkten Vorsprung auf Ay-Yildizspor. Die Uevekovener, die sich am vergangenen Spieltag die Punkte beim 1:1 in Dremmen teilten, treten zur Partie bei Germania Kückhoven an. Dort ist die Mannschaft von Trainer Dirk Valley ordentlich aus der Winterpause gekommen, und musste sich lediglich beim 0:3 gegen Ay-Yildizspor geschlagen geben. Zuletzt gab es einen 2:0-Pflichtsieg gegen Schlusslicht SC Wegberg. Die Sportfreunde sollten die Aufgabe bei der Germania nicht unterschätzen, doch dafür sorgt in der Regel Coach Daniel Marschalk.