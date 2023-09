Noch ohne Punktverlust Setzen Erkelenz und Millich ihren Erfolgslauf fort?

Im Kader des Aufsteigers hatte es einen großen Umbruch mit zahlreichen neuen Aktiven gegeben, so kamen unter anderen für die Offensive Paul Koch vom TuS Rheinland Dremmen und Viktor Bauer vom 1. FC Wassenberg-Orsbeck. Am vierten Spieltag geht es nun am Sonntag (Anpfiff ist um 15 Uhr) zu Germania Kückhoven. Die Mannschaft von Trainer Dirk Valley ist ebenfalls noch ungeschlagen und trennte sich am vergangenen Spieltag 2:2 vom SV Niersquelle Kuckum. „Von den Chancen hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen können“, sagte Valley nach dem Derby. Beide Seiten werden am Sonntag den Nimbus „Ungeschlagen“ bewahren wollen.