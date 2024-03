Top-Duell in der Kreisliga A Das Sechspunktspiel um die Spitze

Der Rückstand der Hückelhovener, die auf dem dritten Tabellenrang stehen, beträgt aktuell acht Punkte, wobei Hilfarth bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat. Ay-Yildizspor will noch mal oben angreifen und die Marschroute gegen die Germania gibt Co-Trainer Emrah Bayrak so aus: „Wir haben ja schon in der Winterpause gesagt, dass wir noch ein Wörtchen in Sachen Meisterschaft mitreden wollen." Das Spiel gegen Hilfarth ist für Bayrak ein typisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem man personell zumindest aus dem Vollen schöpfen kann: „Für das Spitzenspiel haben wir alle Mann an Bord.“ Ay-Yildiz ist mit zwei Siegen aus der Winterpause gekommen, einem 4:1 beim Oberbrucher BC, folgte ein 3:0 gegen den FC Randerath/Porselen. Die Begegnung in der Vorwoche bei Germania Kückhoven fiel aus.