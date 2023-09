Noch punktlos in der A-Liga Schwanenberg steht gegen Dynamo bereits unter Erfolgsdruck

Zum Spitzenspiel kommt es an der Hilfarther Callstraße, wo die heimische Germania als Gast Ay-Yildizspor Hückelhoven zum Derby empfängt: „Das ist für mich absolute Topspiel der Hinrunde“, sagt René Reinartz, Vorsitzender in Hilfarth. Die Germania als Aufsteiger will seine bislang fast durchweg guten Vorstellungen fortsetzen, während die Gäste weiterhin am Ziel Aufstieg arbeiten werden.