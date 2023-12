Kellerkind in der A-Liga erkämpft Remis Schwanenberg punktet erneut, Hilfarth will die Tabellenführung zurück

Zunächst lief in Schwanenberg alles, wie erwartet, denn in der 13. Minute brachte Kilian Schmitz die Roländer in Führung. Aber die Gastgeber hatten sich was vorgenommen, und zeigten dies auch in zunehmendem Maße auf dem Platz. Nach einem schönen Pass von Spielertrainer Sinan Kapar traf Hendrik Corsten folgerichtig aus spitzem Winkel zum Ausgleich (31.). In der Folgezeit hielt Schwanenberg sehr gut mit, doch Tore fielen vorerst nicht mehr. Das dauerte bis zur 65. Spielminute, als Danny Richter mit einem direkt verwandelten Freistoß das 2:1 für den Favoriten aus Millich markierte – sein bereits 21. Saisontor. Die Gastgeber zeigten eine tolle Moral und als schon die Nachspielzeit lief, traf Sinan Kapar doch noch zum 2:2. Ein wichtiger Punkt für die Moral, dem allerdings noch zahlreiche weitere folgen müssen, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen.